الاحتلال يفرج عن أحد كوادر "الجهاد" في الخليل

أفرجت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، عن الأسير المجاهد رامي زيدان خليل الكسار (42 عاماً) من كوادر حركة الجهاد الإسلامي في بلدة خاراس قضاء مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية بعد عشرة أشهر من الاعتقال في السجون.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت المحرر الكسار بتاريخ 6-8-2022م، خلال حملة اعتقالات شنتها بحق قيادات وكوادر حركة الجهاد الإسلامي عقب معركة وحدة الساحات التي خاضتها سريا القدس والمقاومة مع الاحتلال في قطاع غزة.

وأمضى الأسير المجاهد رامي الكسار، في سجون الاحتلال قرابة عشرين عاماً، كان أبرزها اعتقاله عام 2003م لمدة 14 عاماً، بشرف الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي والمشاركة في عمليات مقاومة ضد قوات العدو، ورزق خلال اعتقاله عام 2019م بطفلة من خلال "نطف الحرية".

يشار إلى أن قوات الاحتلال تصعد من حملات المطاردة والاعتقال بحق كوادر ومجاهدي حركة الجهاد الإسلامي والمقاومة في محافظات الضفة المحتلة على خلفية تصاعد عمليات المقاومة.