إصابات بالاختناق في مواجهات مع قوات الاحتلال غرب جنين

أُصيب عدد من المواطنين، اليوم الخميس 29-6-2023، بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية طورة غرب جنين بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بوقوع إصابات بالاختناق خلال المواجهات المندلعة مع قوات الاحتلال في قرية طورة غرب جنين.

وبحسب المصادر فإن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال القرية المحاذية لجدار الضم العنصري المقام فوق أراضي القرية، وأسفرت عن إصابة عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز السام الذي أطلقته قوات الاحتلال.

وبدورها، نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على الشارع الرابط بين القرى المجاورة، وشرع الجنود بتوقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في هويات راكبيها.

وقالت المصادر: "القرية تتعرض بشكل شبه يومي لاقتحامات متواصلة يتخللها نصب الحواجز وأعمال استفزازية بحق المواطنين".

وكانت اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الخميس 29-6-2023، عدة قرى وبلدات في محافظة جنين بالضفة الغربية المحتلة في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.