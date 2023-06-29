بالفيديو والصور قوات الاحتلال تفشل في اعتقال مطارد بعد حصار منزله في عوريف جنوب نابلس

فشلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الخميس 29-6-2023، في اعتقال أحد الشبان المطاردين خلال اقتحامها لبلدة عوريف جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية من مدينة نابلس، بأن قوات الاحتلال فشلت في اعتقال مطارداً بعد محاصرة منزله في عوريف بنابلس، وتجري عمليات تفتيش لعدد من المنازل خلال الاقتحام المستمر للبلدة.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وحاصرت منزلًا في عوريف جنوب نابلس ونادت بالسماعات على أحد الشبان لتسليم نفسه.

وفي أعقاب ذلك، دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية وجرافة إلى بلدة عوريف جنوب نابلس.

كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل مسيلة للدموع خلال اقتحامها قرية عوريف جنوب نابلس.







