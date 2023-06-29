موقع عبري: محكمة الاحتلال تمنع إخلاء بؤرة استيطانية جديدة

قضت محكمة "إسرائيلية"، اليوم الخميس 29-6-2023، بمنع أجهزة الأمن الصهيونية، من إخلاء بؤرة استيطانية أقيمت حديثا في وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقال موقع "واي نت" العبري: "صدر هذا القرار عن ما تُعرف بـ"المحكمة المركزية في القدس"، بينما كانت قوات الأمن في طريقها إلى الموقع لبدء عملية الإخلاء ".

وجاء القرار في إطار النظر بالتماس قدمته 5 عائلات "إسرائيلية" استوطنت في الموقع، بعد عملية إطلاق النار قرب مستوطنة "عيلي"، الأسبوع الماضي، التي أسفرت عن مقتل 4 مستوطنين.

وبحسب الموقع العبري، ينص القرار على منع إخلاء 5 مباني أو تدميرها على الأقل حتى بداية الأسبوع المقبل، مقابل وديعة مالية بقيمة 50 ألف شيكل.

وأشار إلى أنه يتطرق القرار إلى واحدة من أصل 7 بؤر استيطانية أقامها المستوطنين في أعقاب عملية إطلاق النار في "عيلي"، بعلم من حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" برئاسة، بنيامين نتنياهو..

وكان وزير حرب الاحتلال، يوآف غالانت، قد أصدر أمراً بإخلاء البؤرة الاستيطانية المذكورة، رغم معارضة وزير المالية الصهيوني، المتطرف بتسلئيل سموتريتش.