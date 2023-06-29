نتنياهو يؤكد عزمه دفع خطة الإصلاحات القضائية

أكد رئيس حكومة الاحتلال "الإسرائيلي"، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس 29-6-2023، أن حكومته عازمة على الدفع بخطتها لإضعاف جهاز القضاء، مدعيا أنه سيتخلى عن البند الذي يمنح البرلمان صلاحية تجاوز قرارات ما تعرف بـ"المحكمة العليا".

وجاءت تصريحات نتنياهو خلال مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، نشرت صباح اليوم، الخميس.

وقال نتنياهو: "إنه سيعيد النظر في بند آخر وصفه بـ"المثير للخلاف"، ويتعلق بمنح "الائتلاف الحكومي الصهيوني" مزيدا من الصلاحيات في تعيين القضاة، زاعماً أنه لا يدري كيف سيكون شكل النسخة الجديدة من التعديلات. على حد زعمه.

كما زعم نتنياهو إجراء تعديلات على خطة "إضعاف القضاء" في محاولة لإنجاح المفاوضات مع المعارضة "الإسرائيلية" في هذا الشأن.

وأضاف نتنياهو: "إنه يريد إيجاد ما أسماه بـ"أرضية مشتركة" بشأن التعديلات في جهاز القضاء "الإسرائيلي". بحسب قوله.

وبخصوص ما تُعرف باسم "لجنة تعيين القضاة"، قال: "إن الطريقة الحالية التي يتم بها اختيار القضاة لن تتواصل".