المدفعية الروسية تدمر مواقع محصنة للقوات الأوكرانية

دمرت القوات الروسية، اليوم الخميس 29-6-2023، عدد من المواقع المحصنة للقوات الأوكرانية.

وقال فاديم أستافيف رئيس المركز الصحفي لمجموعة "جنوب" بالجيش الروسي:" إن مدفعية هذه المجموعة دمرت ما أسمته بـ"معاقل محصنة" وكذلك 3 أطقم هاون من عيار 120 مم، تابعة للواءين بالقوات الأوكرانية".

وأضاف أستافيف: ""دمرت مدفعية مجموعة جنوب بالجيش الروسي، معاقل محصنة تابعة لواء الاقتحام المستقل الأوكراني الثالث بالقرب من قرية كالينوفكا، واللواء الآلي رقم 110 بالقوات الأوكرانية في أفدييفكا".

وأوضح أنه خلال تبادل القصف المدفعي على مارينكا، دمر رجال مدفعية المجموعة، 3 طواقم لمدافع هاون معادية.

وتابع أستافيف: "دكت منظومة قاذفات اللهب الثقيلة من طراز "الشمس الحارقة" التابعة للمجموعة، موقعا لتجمع قوات العدو في منطقة مالايا كالينوفكا وكبدته خسائر فادحة".