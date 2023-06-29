كيف جاءت أسعار صرف الدولار الأمريكي وباقي العملات اليوم الخميس 29-6-2023؟

حافظت أسعار صرف الدولار الأمريكي وباقي العملات الرئيسية المتداولة، اليوم الخميس 29-6-2023، على الارتفاع الذي حققته مؤخراً على تداولاتها في الأسواق.

ونقدم دوماً في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" كافة التغييرات التي تطرأ على أسعار الدولار وباقي العملات في الأسواق المحلية؛ لأهميتها لشريحة كبيرة من التجار والمستثمرين ويبحثون عنها باستمرار عبر محركات البحث العالمية.

وجاءت أسعار صرف الدولار الأمريكي وباقي العملات في الأسواق، اليوم الخميس 29-6-2023، كما يلي:

- سعر الدولار الأمريكي مقابل الشيكل: 3.66

- سعر الدينار الأردني مقابل الشيكل: 5.18

- سعر اليورو الأوروبي مقابل الشيكل: 4.00

- سعر الجنيه المصري مقابل الشيكل: 0.12