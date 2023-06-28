مقتل مسلح وحارس أمن بالقنصلية الأمريكية في جدة إثر تبادل لإطلاق النار

أعلنت شرطة مكة المكرمة، مساء اليوم الأربعاء28/6/2023م، : مقتل مسلح وحارس أمن بالقنصلية الأمريكية في جدة إثر تبادل إطلاق نار.

وقال المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة مكة المكرمة:" عند الساعة ( 45 : 6 ) مساء يوم الأربعاء الموافق 10 / 12 / 1444هـ، توقف أحد الأشخاص يستقل سيارة بالقرب من مبنى القنصلية الأمريكية بمحافظة جدة وترجل منها حاملاً سلاحاً نارياً في يده، فبادرت الجهات الأمنية المختصة بالتعامل معه وفق ما يقتضيه الموقف".

وأضاف:" ونتج عن تبادل النار مقتله، كما تعرض أحد العاملين من الجنسية النيبالية في الحراسات الأمنية الخاصة بالقنصلية إلى إصابة أدت إلى وفاته".

وأشار إلى أن التحقيقات الأمنية لا تزال جارية لمعرفة ملابسات الحادث.