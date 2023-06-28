كم سعر صرف الدولار في لبنان-سعر الدولار اليوم في لبنان، في كل صباح يوم تزداد عمليات البحث المكثفة عبر محرك قوقل وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي بحثاً عن سعر صرف العملات المحلية في كل دولة مقابل الدولار الأمريكي، من أبرز ذلك هو البحث عن قيمة صرف الدولار في لبنان، أي سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية لليوم الخميس، لهذا سنوضح لكم في هذه المقالة التي سنخصصها لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" للاجابة على تساؤلات عمليات البحث عن سعر صرف الدولار في لبنان اليوم الخميس، فقد ارتفع سعر الدولار اليوم في لبنان مقابل الليرة بشكل طفيف خلال تعاملات أمس الأربعاء 28 يونيو/حزيران 2023، مع بداية عيد الأضحى المبارك.

كم سعر صرف الدولار في لبنان

وكانت صحف لبنانية، أكدت أن مصرف لبنان المركزي يتجه لرفع قيمة الدولار المصرفي إلى 35 ألف ليرة الفترة المقبلة، خاصة أنه تم مناقشة الأمر في أكثر من اجتماع وهناك اتفاق على ذلك.

فيما يترقب اللبنانيون تطورات الأحداث فيما يخص حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة ، وحددت محكمة الاستئناف في فرنسا 4 يوليو/تموز موعداً لصدور قرارها النهائي بشأن قانونية عملية الحجز على أصول عقارية وأموال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في أوروبا .

وتتجه الأنظار لمتابعة هذه القضية إلى باريس، حيث مقر المحكمة التي ستفصل في أموال قيمتها 120 مليون يورو، خلافاً لنحو 330 مليون يورو تم الحجز عليهما وتدور شبهات حول عدم شرعيتهما.

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سعر صرف الدولار في لبنان في السوق السوداء

وتدرس غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف في باريس طلبات إبطال تقدم بها فريق الدفاع عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حول أكثر من 10 عمليات حجز قامت بها فرنسا على أصول وممتلكات في العاصمة وأخرى في بريطانيا وبلجيكا، وحسابات مصرفية. وبعد تأجيل الجلسة التي كانت مقررة في 4 أبريل/نيسان الماضي إلى الثلاثاء 23 مايو/أيار 2023، بناءً على طلب ممثل الدولة اللبنانية المحامي إيمانويل داوود الذي طلب تأجيل انعقاد الجلسة لكي يتسنّى له الاطلاع على الملف وتقديم مذكرة خطية.

طلبت النيابة العامة تأكيد عمليات الحجز على عقارات سلامة وأمواله، وبعد نزاع بين وزير العدل ورئيس مجلس الوزراء، وافق مجلس الوزراء في 13 الجاري على توكيل المحاميين للدفاع عن حقوق الدولة اللبنانية في فرنسا.

سعر صرف الدولار في لبنان اليوم

ولكن الحاكم سلامة الذي ينفي باستمرار الاتهامات الموجهة إليه، واضعاً ملاحقته في سياق عملية سياسية وإعلامية "لتشويه" صورته، يؤكد أنه جمع ثروته من عمله السابق طيلة عقدين في مؤسسة "ميريل لينش" المالية العالمية ومن استثمارات في مجالات عدة.

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سعر صرف الدولار في لبنان سوق السوداء

تؤكد مصادر قانونية أن الدولة الفرنسية قد توافق على تحويل المال العام للدولة اللبنانية بغية استخدامها لغايات تتعلق بتعويض الشعب اللبناني المُتأثر بالأزمة الاقتصادية وبقضايا الفساد.

وقالت الدكتورة جوديت التيني محامية إن مبدأ إعادة الأموال إلى بلدانها الأصلية يكرّس في 3 قرارات متتالية للجمعية العامة للأمم المتحدة هي: القرار رقم 55/188 تاريخ 20/12/2000 والقرار رقم 56/186 تاريخ 21/12/2001، والقرار 57/244 تاريخ 20/12/2002، وقد أعقبت هذه القرارات اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي دخلت حيز التنفيذ على الصعيد الدولي بتاريخ 29/9/2003، وهو أول صك دولي ملزم في مكافحة الفساد وإعادة الأموال الناتجة عنه إلى بلدانها الأصلية، لأن الأولوية في كسب هذه الأموال والتمتع بها تعود لهذه الشعوب.

سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين

وأضافت: إعادة الأموال تأتي بعد إدانة الاشخاص بصورة نهائية على أفعالهم من القضاء الفرنسي الذي يقرر الحجز والمصادرة والإعادة، وحدود ذلك لمصلحة البلد الأصلي وبعد قيام المحامين الموكلين بتمثيل الدولة.

سعر الدولار اليوم في لبنان

واستقر سعر الدولار على منصة صيرفة التابعة للبنك المركزي اللبناني على مستواه عند 86.200 ألف ليرة لبنانية وسط تعاملات قوية بقيمة 125 مليون دولار، وفقا لآخر بيانات صادرة عن مصرف لبنان المركزي.

سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء لحظة بلحظة

واستقر سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية اليوم الأربعاء إلى 93.250 ألف ليرة للشراء و93.350 ألف ليرة للبيع مقابل 93.000 ألف ليرة للشراء و93.200 ألف ليرة للبيع سعر الدولار في لبنان.

وسجل سعر الدولار اليوم وفقا للبنك المركزي اللبناني 15 ألف ليرة.

سعر صرف الدولار في مصرف لبنان اليوم

وفي نهاية مقالنا الذي حمل عنوان كم سعر صرف الدولار في لبنان-سعر الدولار اليوم في لبنان، سنرفق لكم مقطع فيديو قصير يوضح لكم أسعار صرف العملات مقابل الليرة اللبنانية اليوم الخميس 29/6/2023م: