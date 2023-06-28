البرلمان الأوروبي يدعو لمحاكمة "إسرائيل" على ارتكبها لجرائم حرب ضد الفلسطيينين

دعت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء28/6/2023م، الاتحاد الأوروبي إلى مساعدة المحكمة الجنائية الدولية، لمحاكمة "إسرائيل" على ارتكبها لجرائم حرب.

وقالت اللجنة في بيان صحفي:" تأسف اللجنة للتقدم المحدود في تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتلتزم بمساعدة المحكمة الجنائية الدولية ومدعيها العام على المضي قدماً في التحقيق والملاحقة القضائية".

وأضافت:" أن المستوطنات غير الشرعية تشكل عقبة رئيسية أمام جدوى حل الدولتين بما في ذلك السلام والأمن الدائمين"، داعية إلى بذل جهود جديدة لإنهاء الدورة الأخيرة من العنف المرتبط بالمستوطنات، وقال إن "على الاتحاد الأوروبي أن يفكر في اتخاذ تدابير تعالج على وجه التحديد التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.

وأعربت اللجنة في بيانها عن "قلقها إزاء سياسة الاتحاد الأوروبي والمساعدة المالية في الأراضي الفلسطينية، التي تقوضها المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وطالبت بتعويضات عن هدم جميع البنية التحتية الممولة من الاتحاد".

ومن المقرر أن يتم تقديم هذه التوصيات إلى البرلمان الأوروبي بكامل أعضائه، من أجل اعتمادها ككل مع التصويت المقرر في تموزز/ يوليو المقبل.