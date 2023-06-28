الأوقاف تدين إحراق نسخة من المصحف الشريف في السويد

أدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء28/6/2023م، إحراق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة السويدية ستوكهولم.

وأكدت الوزارة في بيان لها ، أن ذلك يعد عملاً عنصرياً ينطلق من رؤية تتعامل مع الدين الإسلامي بازدراء ورفض، وهو أمر خطير ليس له علاقة بحرية التعبير والاحتجاج ضمن أي من المعايير والمقاييس.

وقالت :" إن هذه الأعمال الخطيرة وغير المدروسة تدفع باتجاه إيجاد حالة من الكراهية بين الأديان وأتباعها، وهو أمر له تبعات خطيرة على السلم العالمي الذي تدعو له جميع الديانات السماوية والوضعية"، مطالبة بضرورة التفريق بين الحق في التعبير، وإيذاء مشاعر أتباع ديانة سماوية تحترم جميع الأديان وترفض المساس بأيٍّ من رموزها ومقدساتها.

كما طالبت بضرورة وضع مواثيق دولية تنص قوانينها وموادها على عدم التعرض لأي من الديانات ومقدساتها بأي سوء أو إيذاء.