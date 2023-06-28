هل قرر جيش الاحتلال شن عملية عسكرية واسعة ضد جنين؟

تحدثت وسائل إعلام"إسرائيلية"، اليوم الأربعاء28/6/2023م، عن إمكانية شن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" عملية عسكرية واسعة في شمال الضفة الغربية.

وذكرت القناة 14 العبرية، نقلاً عن مسؤول في جيش الاحتلال قوله:" إن خيار العملية الواسعة في شمال الضفة الغربية المحتلة لم يعد على جدول الأعمال".

وبين المسؤول "الإسرائيلي"، أن طبيعة العمليات العسكرية في الضفة خلال الفترة المقبلة ستكون محدودة وستؤخذ بعين الاعتبار.

وأمس الثلاثاء، أكدت وسائل الإعلام "الإسرائيلية" أن جهاز "الشاباك" أوصى "رئيس الحكومة نتنياهو"، بضرورة تنفيذ عملية عسكرية محدودة في مدينة جنين، وشمال الضفة الغربية المحتلة، خاصة بعد الإعلان عن إطلاق قذائف صاروخية قرب جنين.

وللمرة الثانية، قال جيش الاحتلال، في بيان نشره بحسابه على تويتر، "أُطلق صباح اليوم صاروخ من منطقة مدينة جنين لكنه سقط داخل الأراضي الفلسطينية، دون أن يشكل خطرا على المستوطنات القريبة".

يشار إلى أن عمليات المقاومة في مدن شمال الضفة تحديداً جنين ونابلس حيث كتائب سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والمعروفة باسم كتيبة جنين ونابلس، شهدت خلال الفترة الماضية تصاعداً في معدلاتها كرد طبيعي على اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة.