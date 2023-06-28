لافروف: روسيا لن تتراجع عن تحقيق أهداف العملية العسكرية في أوكرانيا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء28/6/2023م، استحالة تراجع موسكو عن إنجاز كامل أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وخاصة بعد التقييمات الأخيرة التي أجراها الرئيس فلاديمير بوتين.

وقال الوزير لافروف في تصريحات تلفزيونية:"لقد أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عدة تقييمات مفصلة للوضع الحالي في غضون الأيام الأخيرة، مؤكدا أنه بعد إخماد محاولة التمرد الأخيرة في روسيا، فإن موسكو لم تتراجع عن تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".

وأضاف: "كما أننا لم نخسر أي مواقع في ساحة المعركة، ومن المستحيل التراجع عن ذلك، عن تلك المهام التي تم تحديدها".

وبيّن لافروف، أن روسيا لا تستطيع تغيير نهجها في مسلك العملية الخاصة، لطالما كان الغرب يختلق بصورة متعمدة تهديدا لأمن روسيا الاتحادية، ويضخ الأسلحة الفتاكة إلى أوكرانيا، ولطالما جاهروا مسبقا بأن هدفهم هو تدمير كل شيء روسي في أوكرانيا".