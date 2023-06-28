يعتبر عيد الأضحى 2023 هو الموسم الاكثر ثراءً باللحوم الحمراء، حيث يقبل المسلمون على ذبح الأضحيات في اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك 2023، وتوزيع نسبة على الفقراء والمحتاجين، حسب تعاليم الشريعة الإسلامية، بينما يحتفظ أهل البيت بباقي لحم الأضحية، لذا يقدم موقع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، طريقة حفظ اللحوم خلال عيد الأضحى المبارك 2023.

طريقة حفظ اللحوم خلال عيد الأضحى المبارك 2023

ولذلك تلجأ الأمهات إلى التجميد، كوسيلة آمنة لحفظ اللحوم لفترات طويلة تمتد إلى شهور، دون التأثير على نكهتها أو التقليل من قيمتها الغذائية.

وفي السطور التالية، نقدم لكم طريقة حفظ لحوم الأضحيات بعد

الذبح، وتجميدها في الفريزر، دون إفسادها، من خلال بعض الاحتياطات والتعليمات البسيطة.

- يفضل حفظ اللحم الطازج في الثلاجة لمدة يوم على الأقل قبل تجميدها للحفاظ عليها طازجة.

- تخرج من الثلاجة ويتم تقطيعها وتجهيزها حسب الاستهلاك اليومي.

- فصل اللحم المقطع دون عظم، عن اللحم الذي يحتوي على عظم.

- ينصح بعدم غسل اللحم قبل حفظه حتى لا يفقد نكهته.

- حفظها في أكياس خاصة بالتجميد للفاظ عليها أطول وقت ممكن.

- يفضل وضع ورقة مكتوب عليها تاريخ التجهيز على كيس اللحم.

- تجنب وضع أكياس اللحم فوق بعضها البعض أوتكديس الفريزر دون ترك فراغات .

- يراعى أن تكون طبقة الدهن فى قطع اللحم ناحية الأعلى فى الكيس.

- درجة الحرارة المثالية لحفظ اللحوم المجمدة 12:18 تحت الصفر.

- عند الرغبة فى طهى اللحوم المجمدة يتم إخراج الكيس من الفريزر ويوضع على الرف اسفل الفريزر.

- تجنب تجميد اللحوم بعد اخراجها من الفريزر وتسييحها.

- يحفظ اللحم طازج في الفريزر ما بين 3: 6 شهور فقط.

وفيما يلي مقطع فيديو يوضح لكم طريقة أخرى لحفظ لحوم أضحية عيد الأضحي المبارك2023م: