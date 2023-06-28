إصابات واعتقالات في اعتداءات للاحتلال ومستوطنيه على قرية "أم الاخوص" جنوب الخليل

اعتدى مستوطنو مستوطنتي "متسبي يائير" و"أبناء يعقوب داليا" تحت حماية جنود الاحتلال، اليوم الأربعاء28/6/2023م، على المواطنين في قرية أم الاخوص بمسافر يطا جنوب الخليل، عقب تصدي المواطنين لمحاولة المستوطنين بناء خيام على أراضيهم.

وبحسب مصادر محلية، فإن الاحتلال اعتقل الأشقاء إبراهيم، ومحمد، ومحمود، ويوسف جهاد إبراهيم عبد أبو صبحة، وثلاثة نشطاء أجانب من بينهم الناشط "الإسرائيلي" ضد الاستيطان ياهيلي، عقب تصديهم لمحاولات المستوطنين.

وبالتزامن مع ذلك، أفادت مصادر طبية، بإصابة عشرة مواطنين برضوض وكدمات عولجوا ميدانيا، بعد الاعتداء عليهم من قبل المستوطنين.

يشار إلى أن الأيام الأخيرة شهدت تصاعد في اعتداءات المستوطنين بحق المواطنين وممتلكاتهم في الضفة الغربية خاصة رام الله، بغطاء من حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" وبحماية من جيشها الأرهابي.