مقاومون يستهدفون حاجز الجلمة الاحتلالي شمال جنين

استهدف مقاومون فلسطينيون، مساء اليوم الأربعاء28/6/2023م، حاجز الجلمة "العسكري" شمال جنين في الضفة الفلسطينية المحتلة.

وبحسب القناة 14"الإسرائيلية"، فإن سيارة مسرعة يستقلها عدداً من المقاومين استهدفوا حاجز الجلمة العسكري الاحتلالي شمال مدينة جنين بالرصاص.

وأشارت القناة "الإسرائيلية"، إلى أن جيش الاحتلال قرر إغلاق حاجز الجلمة شمال جنين بعد تعرضه لإطلاق نار من سيارة مسرعة.

تشهد في الآونة الأخيرة أوضاعاً أمنية صعبة وتوسيع لنطاق عمليات قوات الاحتلال في عدد من المدن والقرى، يقابلها رد فلسطيني مقاوم من كتائب المقاومة المنتشرة التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في مدن الضفة.

يذكر أن عمليات المقاومة في الضفة الغربية تواصلت خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وأسفرت عن إصابة مستوطن، وبحسب مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" فقد رصد ٢١ عملاً مقاوماً، تنوعت ما بين 3 عمليات إطلاق نار.