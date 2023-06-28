"ديمبلي" يبلغ تشافي قراره النهائي بشأن مستقبله

أبلغ الفرنسي عثمان ديمبلي، نجم برشلونة، مدربه تشافي هيرنانديز، بقراره النهائي حول مستقبله داخل قلعة الكامب نو.



وينتهي عقد عثمان ديمبلي مع برشلونة في الصيف المقبل، مع وجود شرط جزائي بقيمة 50 مليون يورو.



ووفقا لصحيفة "سبورت"، فقد اجتمع ديمبلي مع تشافي قبل الذهاب إلى عطلة الصيف، وأبلغه بأنه يشعر براحة وأهمية في مشروع النادي، ولذا قرر البقاء مع البارسا.

وأشارت الصحيفة إلى أن ديمبلي أبلغ تشافي، بأنه لن يستخدم الشرط الجزائي في عقده، ولن يستمع إلى عروض الميركاتو الحالي.



وحدد نادي برشلونة، بعد كلمات ديمبلي، موعدا مع وكيل اللاعب الفرنسي، لمناقشة التوقيع على عقد جديد.



وأشارت إلى أن برشلونة يجهز عقدا جديدا لعثمان ديمبلي يمتد حتى 2027، كما أن اللاعب سيحصل على واحد من أعلى الرواتب في الفريق.



ويشعر ديمبلي بأهميته داخل غرفة الملابس، بالإضافة إلى كونه من العناصر الأساسية، عقب تعافيه من المشاكل البدنية التي ظلت تطارده لمواسم متتالية.