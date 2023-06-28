"غالانت" يوافق على اعتقال 4 مستوطنين من الضفة الغربية

قالت وسائل إعلام "إسرائيلية"، مساء اليوم الأربعاء28/6/2023م" إن وزير حرب الاحتلال يوآف غالانت وافق اليوم على 4 مذكرات اعتقال إداري ضد مستوطنين".

وبحسب قناة كان "الإسرائيلية": في نشر أولى، قالت "إن وزير جيش الاحتلال "يوآف غالانت" وقع اليوم بناء على توصية من "الشاباك"، على 4 مذكرات اعتقال إداري ضد مستوطنين، في أعقاب أعمال الشغب العنيفة وحرق منازل للفلسطينيين".

وأشارت القناة "الإسرائيلية" إلى أن الأربعة كانوا قد اعتقلوا سابقًا، وصدرت أوامر ضدهم، إلا أنهم استمروا في هجماتهم في عدة مرات الأسبوع الماضي وألحقوا أضرارًا بممتلكات الفلسطينيين.

ويوم الأربعاءالماضي 21/6/2023م، ارتكب عشرات المستوطنين محرقة بحق أهالي قرية "ترمسعيا" شمال رام الله، أسفرت بحسب رئيس بلدية ترمسعيا، عن احراق ٥٠-٦٠ سيارة و٢٠-٣٠ منزلاً، بفعل هجوم المستوطنين على أهالي القرية، بالإضافة لاستشهاد مواطن وإصابة العشرات برصاص الحي وغاز الاحتلال.