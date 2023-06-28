"برشلونة" يضيف لاعبه نيكو جونزاليس على قائمة الراحلين

أبلغ برشلونة أحد لاعبيه بأنه لن يتواجد مع الفريق في الموسم المقبل بحسب تقرير صحفي إسباني.



وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن برشلونة أبلغ ممثلي لاعبه الإسباني الشاب نيكو جونزاليس، بأنه سيكون خارج قائمة الفريق في الموسم المقبل.

وقرر برشلونة تجديد إعارة نيكو، من أجل الحصول على فرصة المشاركة بشكل أكبر، في ظل اهتمام ريال بيتيس بخدماته.

وأضافت الصحيفة:" أن برشلونة كان من الممكن أن يبقي على نيكو في ظل حاجته للاعب جديد بوسط ملعبه".

وأبلغ ريال بيتيس مسؤولي برشلونة برغبته في استعارة نيكو جونزاليس، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يوافق عليه البارسا.

ووضع برشلونة أكثر من لاعب على رأس قائمة الراحلين مثل أنسو فاتي وفيران توريس وفرانك كيسي وصامويل أومتيتي.