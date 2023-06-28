ارتفاع ضحايا عقار الإسكندرية المنهار إلى 10

تمكنت قوات الحماية المدنية في مصر، اليوم الأربعاء، من انتشال الضحية العاشرة أسفل عقار الإسكندرية المنهار ليرتفع عدد الوفيات إلى 10 حالات و4 إصابات.

وكشف المعلومات أن الجثمان لشخص يدعى سمير حسين محمد حسين، 21 عاما، وجرى نقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

كما أكدت مصادر إعلامية، أن السلطات كانت قد انتشلت شقيق الضحية العاشرة من تحت الأنقاض أمس وقبلها كانت قد انتشلت جثامين 8 آخرين.

يأتي ذلك بعدما أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن هناك 8 بلاغات من الأهالي والجيران عن وجود ضحايا أسفل أنقاض العقار، يجري البحث عنهم، فيما تواصل قوات الحماية المدنية عملها لرفع الحطام والأنقاض.

وكانت النيابة الإدارية قد أجرت صباح أمس الثلاثاء، معاينة تصويرية لموقع العقار، والذي اتضح أنه مكون من طابق أرضي وأربعة عشر طابقا علويًا، ويقع بشارع خليل حمادة بمنطقة سيدي بشر بحري بنطاق حي أول المنتزه.

وكشفت المعاينة انشطار العقار رأسيًا لأسفل بانهيار الجزء الأيمن في اتجاه واجهته حتى سطح الأرض، مع بقاء الجانب الأيسر دون أن يتعرض للانهيار.

كما تبين من التحقيقات أن العقار مبني منذ العام 1975، وأن مالك الدور الرابع عشر علوي أحدث به إضافات إنشائية دون ترخيص في غضون شهر يونيو الجاري.

وقررت النيابة استدعاء كل من مدير التنظيم ومدير الإدارة الهندسية بحي المنتزه أول، وجار استكمال التحقيقات.

وقبل ذلك تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من إلقاء القبض على المقاول المسؤول عن أعمال العقار وقررت حبسه.

يذكر أن منطقة سيدي بشر، بحي المنتزة شرق الإسكندرية، شمال مصر، كانت قد شهدت صباح أول أمس الاثنين انهيار عقار مكون من 14 طابقًا.

وأكد شهود عيان أن العقار انهار في ظل تواجد عدد من السكان داخله، بالإضافة إلى وجود آخرين، كانوا متواجدين في سوبر ماركت أسفله، وكذلك عدد من السيارات.