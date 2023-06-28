هيئة الأسرى : ثلاثة أسرى يواصلون اضرابهم المفتوح عن الطعام 

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بعد زيارة محاميها يوسف ميتيا أن الأسرى أنس إبراهيم شديد، ومحمود عبد الحليم تلاحمة، وعبد الله عبيدو يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام ، رفضا لاعتقالهم الإداري، حيث يقبعون في زنازين سجن "عوفر".



يذكر أن الأسير شديد، تعرض للاعتقال ثلاث مرات سابقا بواقع ثلاث سنوات، وجميعها اعتقالات إدارية، خاض خلالها إضرابين عن الطعام، الأول عام 2016 واستمر لمدة 90 يوما، والثاني لمدة 25 يوما.



أما عن حال الأسير تلاحمة، فهو محامٍ وأسير سابق، أمضى عامين ونصف العام في سجون الاحتلال، وخضع لأكثر من مرة للتحقيق، وهو متزوج وأب لطفلين، علما أن الأسيرين معتقلان منذ 22 آذار/ مارس الماضي .

والاسير عبيدو متزوج، وأب لثلاثة أبناء، وكان قد اعتقل سابقاً عدة مرات .