قوات الاحتلال تطلق النار صوب الأراضي الزراعية شرق خانيونس

أطلقت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الأربعاء 28/6/2023، النار صوب الأراضي الزراعية شرق بلدة الفخاري في محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، إنّ "قوات الاحتلال أطلقت النار صوب المزارعين، بشكل مكثف شرق بلدة الفخاري في المحافظة، ولم يبلغ عن إصابات".

وتتعمّد قوات الاحتلال بشكل يومي استهداف المواطنين والمزارعين في الأراضي الزراعية الحدودية خاصّة شمال وشرق القطاع، في محاولة للتضييق عليهم لترك أراضيهم.

وتحتوي المنطقة الحدودية على أخصب أنواع التربة في القطاع وأعذب المياه الموجودة فيه وأغناها بالمحاصيل الزراعية المتنوعة، ما يجعلها هدفاً مستمراً للنيران والجرافات الخاصة بقوات الاحتلال "الإسرائيلي" الذي يسعى لحصار مواطني قطاع غزة بكل طريقة ممكنة.