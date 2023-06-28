نحو 5000 أسير يحرمهم الاحتلال من مشاركة عائلاتهم العيد 

استذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين صباح اليوم أن هنالك نحو 5000 أسيرا في أول أيام عيد الأضحى المبارك لا يزالون داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، ومحرومين من مشاركة عائلاتهم في فرحة الأعياد والمناسبات الدينية.

وقالت الهيئة أن نحو 5000 أسيرا يقبعون في24سجنا ومعتقلا من بينهم 160طفلا، و30 أسيرة، و1083 معقلا إداريا.

وأضافت أن 23 أسيرا من الأسرى القدامى المعتقلون قبل توقيع اتفاقية “أوسلو” داخل سجون الاحتلال، بالإضافة إلى ذلك فإنّ هناك 11 أسيرا من المحررين، الذين اعتقلوا منذ ما قبل أوسلو، وحرروا عام 2011 ، وأعيد اعتقالهم عام 2014.