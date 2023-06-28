حركة الجهاد الإسلامي تهنئ عموم أبناء شعبنا بعيد الأضحى المبارك

تقدمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إلى جماهير شعبنا الصامد المجاهد بالتهنئة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين الله تعالى أن يتقبل شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يعجل بحرية أسرانا وأسيراتنا ويحمي مقاومتنا، وأن يعيد علينا هذه الأيام المباركة وقد تحرر مسجدنا الأقصى، وتحققت لشعبنا أمنياته الغالية بالنصر وتحرير أرضه وعودة اللاجئين إلى ديارهم وأرصهم.

كما باركت لحجاج بيت الله الحرام من أهل فلسطين وسائر بلاد المسلمين، داعين الله تعالى أن يتقبل منهم حجهم، وأن يجعل وحدة المسلمين في أداء مناسك الحج مبعث إلهامٍ للتصدي للمكائد والمؤامرات التي تحول دون تحقيق وحدة الأمة، وإزالة كل عوامل التفرقة والتجزئة.

واستذكرت الحركة، شهداءنا الأبطال الذين ارتقوا في ساحات الشرف والجهاد وقاوموا العدو الغاصب بكل عزم وثبات، واستذكرت أسرانا البواسل وجرحانا الميامين.

كما توجهت الحركة، بخالص التهاني إلى عوائل الشهداء والجرحى، وإلى الأسرى في سجون العدو، وإلى عوائلهم الكريمة الصابرة، ونهنئ كذلك جرحانا داعين لهم بالشفاء العاجل.

كما توجهت بالتحية إلى إخواننا المجاهدين في كل الساحات، وإلى المرابطين والمدافعين عن المسجد الأقصى، والمدافعين عن القرى والمدن والمخيمات في وجه الاعتداءات الإرهابية من المستوطنين وجنود العدو في الضفة الباسلة.

وحيت الحركة، جماهير شعبنا الفلسطيني في القدس وسائر محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة والداخل المحتل، وفي مخيمات اللجوء والشتات.