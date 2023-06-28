بالصور الجهاد الإسلامي وسرايا القدس تنظم زيارات لعوائل شهداء معركة ثأر الأحرار

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الجهاد الإسلامي وسرايا القدس تنظم زيارات لعوائل شهداء معركة ثأر الأحرار
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:52 ص
28 يونيو 2023
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