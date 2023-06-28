بالصور الجهاد الإسلامي وسرايا القدس تنظم زيارات لعوائل شهداء معركة ثأر الأحرار

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:52 ص
28 يونيو 2023
الجهاد الإسلامي وسرايا القدس تنظم زيارات لعوائل شهداء معركة ثأر الأحرار
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الجهاد الاسلامي وسرايا القدس بمحافظة غزة تنظم زيارة لعوائل شهداء. معركة ثأر الاحرار بمناسبة عيد الاضحي المبارك (1).JPG
الجهاد الاسلامي وسرايا القدس بمحافظة غزة تنظم زيارة لعوائل شهداء. معركة ثأر الاحرار بمناسبة عيد الاضحي المبار (14).JPG
الجهاد الاسلامي وسرايا القدس بمحافظة غزة تنظم زيارة لعوائل شهداء. معركة ثأر الاحرار بمناسبة عيد الاضحي المبار.JPG
الجهاد الاسلامي وسرايا القدس بمحافظة غزة تنظم زيارة لعوائل شهداء. معركة ثأر الاحرار بمناسبة عيد الاضحي المبار (13).JPG
الجهاد الاسلامي وسرايا القدس بمحافظة غزة تنظم زيارة لعوائل شهداء. معركة ثأر الاحرار بمناسبة عيد الاضحي المبار (11).JPG
الجهاد الاسلامي وسرايا القدس بمحافظة غزة تنظم زيارة لعوائل شهداء. معركة ثأر الاحرار بمناسبة عيد الاضحي المبار (9).JPG
الجهاد الاسلامي وسرايا القدس بمحافظة غزة تنظم زيارة لعوائل شهداء. معركة ثأر الاحرار بمناسبة عيد الاضحي المبار (10).JPG
الجهاد الاسلامي وسرايا القدس بمحافظة غزة تنظم زيارة لعوائل شهداء. معركة ثأر الاحرار بمناسبة عيد الاضحي المبار (8).JPG
الجهاد الاسلامي وسرايا القدس بمحافظة غزة تنظم زيارة لعوائل شهداء. معركة ثأر الاحرار بمناسبة عيد الاضحي المبار (7).JPG
الجهاد الاسلامي وسرايا القدس بمحافظة غزة تنظم زيارة لعوائل شهداء. معركة ثأر الاحرار بمناسبة عيد الاضحي المبار (6).JPG
الجهاد الاسلامي وسرايا القدس بمحافظة غزة تنظم زيارة لعوائل شهداء. معركة ثأر الاحرار بمناسبة عيد الاضحي المبار (5).JPG
الجهاد الاسلامي وسرايا القدس بمحافظة غزة تنظم زيارة لعوائل شهداء. معركة ثأر الاحرار بمناسبة عيد الاضحي المبار (3).JPG
الجهاد الاسلامي وسرايا القدس بمحافظة غزة تنظم زيارة لعوائل شهداء. معركة ثأر الاحرار بمناسبة عيد الاضحي المبار (4).JPG

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