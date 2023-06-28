أول أيام عيد الأضحى: الاحتلال يخرب محتويات مصلى باب الرحمة ويعتقل عدد من الشبان

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء 28/6/2023 ، مصلى باب الرحمة في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مصلى باب الرحمة، واعتدت على المصلين بداخله، واعتقلت عددا منهم.

وأضافت المصادر ذاتها، أن تلك القوات اعتقلت شابا أثناء تواجده في باحات المسجد الأقصى المبارك، واعتقلت عددا آخر أثناء خروجهم من المسجد، في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال احتجز شبانا أثناء مرورهم في طريق الواد بالقدس، وآخرين في طريق المجاهدين، ودققت في هوياتهم، وآخرين في طريق باب حطة، وفتشتهم.

وتشن قوات الاحتلال حملات اعتقالات يومية في مناطق ومدن الضفة الغربية، وتتعمد التنغيص على الفلسطينيين في أعيادهم ومناسباتهم الدينية.