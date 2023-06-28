بالصور الجهاد الإسلامي تقيم صلاة عيد الأضحى في العراء بمدينة غزة

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الجهاد الإسلامي تقيم صلاة عيد الأضحى في العراء بمدينة غزة
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:46 ص
28 يونيو 2023
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