بالصور الجهاد الإسلامي تقيم صلاة عيد الأضحى في العراء بمدينة غزة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:46 ص
28 يونيو 2023
الجهاد الإسلامي تقيم صلاة عيد الأضحى في العراء بمدينة غزة (2).JPG
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الجهاد الإسلامي تقيم صلاة عيد الأضحى في العراء بمدينة غزة (19).JPG
الجهاد الإسلامي تقيم صلاة عيد الأضحى في العراء بمدينة غزة (18).JPG
الجهاد الإسلامي تقيم صلاة عيد الأضحى في العراء بمدينة غزة (17).JPG
الجهاد الإسلامي تقيم صلاة عيد الأضحى في العراء بمدينة غزة (16).JPG
الجهاد الإسلامي تقيم صلاة عيد الأضحى في العراء بمدينة غزة (15).JPG
الجهاد الإسلامي تقيم صلاة عيد الأضحى في العراء بمدينة غزة (14).JPG
الجهاد الإسلامي تقيم صلاة عيد الأضحى في العراء بمدينة غزة (13).JPG
الجهاد الإسلامي تقيم صلاة عيد الأضحى في العراء بمدينة غزة (12).JPG
الجهاد الإسلامي تقيم صلاة عيد الأضحى في العراء بمدينة غزة (11).JPG
الجهاد الإسلامي تقيم صلاة عيد الأضحى في العراء بمدينة غزة (9).JPG
الجهاد الإسلامي تقيم صلاة عيد الأضحى في العراء بمدينة غزة (10).JPG
الجهاد الإسلامي تقيم صلاة عيد الأضحى في العراء بمدينة غزة (8).JPG
الجهاد الإسلامي تقيم صلاة عيد الأضحى في العراء بمدينة غزة (7).JPG
الجهاد الإسلامي تقيم صلاة عيد الأضحى في العراء بمدينة غزة (5).JPG
الجهاد الإسلامي تقيم صلاة عيد الأضحى في العراء بمدينة غزة (6).JPG
الجهاد الإسلامي تقيم صلاة عيد الأضحى في العراء بمدينة غزة (3).JPG
الجهاد الإسلامي تقيم صلاة عيد الأضحى في العراء بمدينة غزة (4).JPG
الجهاد الإسلامي تقيم صلاة عيد الأضحى في العراء بمدينة غزة (2).JPG
الجهاد الإسلامي تقيم صلاة عيد الأضحى في العراء بمدينة غزة (1).JPG
 

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