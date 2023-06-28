100 ألف مُصل يؤدون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى

أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين، صباح اليوم الأربعاء 28/6/2023، صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الأقصى.

وقدّرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس أعداد المصلين بنحو 100 ألفا، توافدوا منذ ساحات الفجر إلى المسجد الأقصى، حيث امتلأت ساحاته بهم مع بدء الصلاة.

وشارك في أداء الصلاة عائلات مقدسية برجالها ونسائها وأطفالها زحفوا منذ ساعات الصباح الباكر من كل الأحياء والبلدات والقرى المحيطة بالقدس، إضافة إلى مدن الضفة الغربية.

ومع انتهاء الصلاة، قام فلسطينيون على البوابات الخارجية للمسجد وفي ساحاته بتوزيع الحلوى على المصلين.

ويتزامن أداء صلاة العيد مع تصاعد عدوان الاحتلال على مدينة القدس والأقصى من مشاريع استيطانية وتهويدية وسعي احتلالي لتقسيم الأقصى.











