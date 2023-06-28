طقس أول أيام عيد الأضحى المبارك

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأربعاء، صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو صافيا ولطيفا في المناطق الجبلية ودافئا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الخميس، صافيا بوجه عام، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والرياح إلى جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والجمعة، يكون صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح إلى جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، السبت المقبل، صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، والرياح إلى جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.