سعر الذهب اليوم في السعودية الأربعاء 28/6/2023- سعر الذهب بالريال السعودي- ارتفع سعر الذهب اليوم في السعودية في تعاملات اليوم الأربعاء 28 يونيو/حزيران 2023، بمقدار طفيف لم يجاوز حاجز الـ1.5 ريال سعودي.

سعر الذهب اليوم في السعودية الأربعاء 28/6/2023- سعر الذهب بالريال السعودي

مع بداية تعاملات اليوم، ارتفعت أسعار الذهب عالميا مع انخفاض الدولار الأمريكي، وتأثرت الأسواق باحتمالات رفع الفائدة الأمريكية مجددا هذا العام لكبح جماح التضخم ما أثر بالسلب على شهية الإقبال على المعدن النفيس.

وشهدت أسعار الذهب زيادة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1926.29 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 1936.10 دولار للأوقية. وانخفض مؤشر الدولار 0.2% وهو ما يجعل الذهب أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

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وتراجع الذهب 1.8% في الأسبوع الماضي بعد تصريحات متعلقة بتشديد السياسة النقدية للعديد من مسؤولي البنك المركزي الأمريكي.

ويعتمد سعر الذهب في السعودية على مجموعة من العوامل الحاكمة في السوق أبرزها سعر المصنعية على كل غرام من الذهب، وكذلك نوع الذهب ومصدره والعلامة التجارية للمنتجات سواء مشغولات أو سبائك.

سعر الذهب في السعودية

سجل سعر الذهب في السعودية عيار 24 نحو 232.87 ريال سعودي بما يعادل 62.1 دولار بحسب منصة "goldprice".

كما سجل سعر غرام الذهب في السعودية عيار 21 نحو 203.77 ريال سعودي بما يعادل 54.34 دولار.

وسجل سعر غرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية نحو 174.66 ريال سعودي، ما يساوي 46.58 دولار.

أسعار الذهب اليوم في السعودية مع المصنعية

وبلغ متوسط سعر شراء الذهب الجديد مع المصنعية في السعودية 213.47 ريال لعيار 22 وفقا لمنصة "goldprice"، فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 203.77 ريال سعودي.

وبلغ متوسط سعر شراء غرام الذهب الجديد في السعودية اليوم من عيار 18 نحو 174.66 ريال سعودي.

أسعار الذهب اليوم في السعودية المستعمل

سجل سعر الذهب في السعودية اليوم المستعمل من عيار 22 نحو 208.1 ريال بينما سجل سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 198.64 ريال، وبلغ متوسط السعر لعيار 18 نحو 170.26 ريال.

سعر سبيكة الذهب في السعودية

تنتج المملكة العربية السعودية السبائك الذهبية بأوزان مختلفة تبدأ من 10 غرامات وصولاً إلى كيلوغرام.

حقق سعر سبيكة الذهب في السعودية زنة الـ10 غرامات نحو 2602 ريالا (693.84 دولار).

وسجل سعر السبيكة الذهب في السعودية زنة الـ20 غرامًا نحو 5065 ريالا سعوديا ما يعادل 1350 دولارا.

وبلغ سعر السبيكة الذهب زنة 50 غراما في السعودية نحو 12.431 ألف ريال بما يعادل 3314 دولارا.

سجل سعر سبيكة الذهب زنة 1كيلوغرام نحو 241.664 ألف ريال بما يعادل 64.428 ألف دولار.

بلغ سعر أوقية الذهب في السعودية 7227 ريالا بما يساوي 1926 دولارا، والأوقية هي مقياس للذهب تعادل 31.3 غرام من الذهب.