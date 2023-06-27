21 عملاً مقاوماً بالضفة خلال 24 ساعة بينها 3 عمليات إطلاق نار

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:13 م
27 يونيو 2023
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تواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وأسفرت عن إصابة مستوطن.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" ٢١ عملاً مقاوماً، تنوعت ما بين 3 عمليات إطلاق نار.

 وفجر مقاومون عبوة ناسفة بقوات الاحتلال في نابلس، وتصدى الشباب الثائر لـ4 اعتداءات للمستوطنين،

 وحطم الشبان مركبتين للمستوطنين، بينما اندلعت مواجهات في 9 نقاط متفرقة بالضفة الغربية.

وأسفرت عمليات المقاومة عن إصابة مستوطن بالحجارة، فيما تصدى المواطنون للمستوطنين في 4 مواقع.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال على حاجز تياسير بمدينة طوباس، وخلال اقتحام مخيم بلاطة والبلدة القديمة في نابلس.

واندلعت المواجهات في القدس ورام الله وطوباس وقلقيلية ونابلس والخليل.

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