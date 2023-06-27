الحجاج ينفرون من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة

ودع حجاج بيت الله الحرام مشعر عرفات الطاهر، ليكملوا رحلتهم الإيمانية إلى مشعر في مزدلفة، والذي تهيأ لاستقبالهم بعد أن من الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات وذلك بعد غروب شمس اليوم الثلاثاء التاسع من شهر ذي الحجة.
وأعلن وزير الحج والعمرة السعودية الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الثلاثاء، أن عدد الحجاج بلغ مليونا و845 ألفا و45 شخصا، من أكثر من 150 دولة.
تعرف على مسجد مشعر مزدلفة
- هو المسجد الذي نزل النبي عند قبلته في حجة الوداع
- يقع المسجد في مشعر مزدلفة في منتصف المسافة الواقعة بين مسجد نمرة بعرفات ومسجد الخيف في منى
- يفيض إليه الحجيج بعد غروب يوم عرفة.
- في بداية القرن الثالث الهجري كان المسجد مربع الشكل صغير المساحة بسيط البناء،
- تمت توسعة المسجد وأصبح طوله من الشرق إلى الغرب 90 متراً وعرضه 56 متراً، وبات يستوعب أكثر من 12 ألف مصل
- له منارتان بارتفاع 32 مترًا، وله مداخل في الجهات الشمالية والجنوبية والشرقية.