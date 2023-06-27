الكشف عن موعد تسلم نظام كييف طائرات (إف-16) الأمريكية

توقع امدريه يرماك، مدير مكب الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، موعد تسلم كييف طائرات (إف-16) الامريكية نهاية العام الجاري.

وقال يرماك، في تصريح صحفي: إن "حلفاء أوكرانيا مستعدون لإرسال طائرات (إف-16) المقاتلة"، مشيرًا إلى أن "يوجد بعض المشكلات التقنية، ولكن كييف تعمل على حلها".

وكانت بروكسل، قد اعلنت في نهاية مايو، أن بولندا بدأت بتدريب طيارين أوكرانيين، لقيادة هذه الطائرات الحربية المتطورة، ودخولها الخدمة في الحرب مع روسيا.

وتأتي عملية تسليم طائرات (إف-16) ضمن حزمة مساعدات عسكرية تتبناها الولايات المتحدة الامريكية وحلف "الناتو" في دعم قوات كييف لصد القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا.

في حين، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن مقاتلات "إف -16" التي سيرسلها الغرب لكييف "ستحترق".