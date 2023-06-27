أقوى خطبة عيد الاضحى المبارك جميلة وقوية ومعبرة - كيفية كتابة نص خطبة عن عيد الاضحى

أقوى خطبة عيد الاضحى المبارك جميلة وقوية ومعبرة ، وفي هذه الأوقات يبحث اكثر من ألف شخص من دول عربية عدة من أجل الوصول إلى كيفية كتابة خطبة يمكن القائها في خطبة العيد وهذا الامر دفع فلسطين اليوم الاخباري في كتابة هذه المقالة التي تم نشرها على معظم مواقع التواصل الاجتماعي من أجل تعميم وللوصول إلى اكبر عدد ممكن من الأشخاص ولتعميم الفائدة والان نطلب من حضراتكم في الاستمرار بالمتابعة .

وقبل ان نبدأ في ذكر التفاصيل التي نشرح فيها خطبة عيد الاضحى المبارك 2023 نشير إلى أننا قمنا في نشر سلسلة مقالات عدة متعلقة في هذا العيد مثل رسائل تهنئة وتصميمات وغيرها اما عن موضوعنا التي يتمحور حول كيفية كتابة خطبة العيد فهي التالي :

اجمل خطبة عيد في الاضحى المبارك 2023

ولقد وضعنا لكم نص خطبة عن عيد الاضحى وهي التالي : الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ كبيرا، والحمدُ للهِ كثيرا، وسبحانَ اللهِ بكرةً وأصيلا، وأشهدُ أنّ لا إلهَ إلّا اللهُ وحدُه لا شريكَ له، وأشهدُ أنّ سيدَنَا ونبيَّنَا مُحمدًا عبدُه ورسولُه، اللهُم صلِّ وسلمْ وباركْ عليه وعلى آلهِ وصحبهِ، ومَن تبعَهُم بإحسانٍ إلى يومِ الدين، وبعدُ:

فإنّ عيدَ الأضحَى يومُ عيدِنَا الأكبر، موسمُ البشرِ والسرورِ، والفرحِ والسعادةِ بفضل ِاللهِ تعالى وكرمِه، حيثُ يقولُ الحقُّ سبحانَه: {قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ)، وعندمَا قدمَ نبيُّنَا (صلّى اللهُ عليه وسلم) المدينةَ ولهم يومان يلعبون فيهما في الجاهليةِ، قال: إنّ اللهَ قد أبدلَكُم بهما خيرًا منهما: يومَ الفطرِ، ويومَ النحرِ).

وعيدُ الأضحَى يومٌ عظيمٌ مشهودٌ مِن أيامِ اللهِ تعالى، حيثُ يفرحُ فيه حجاجُ بيتِ اللهِ الحرامِ بأداءِ مناسكِهِم، كما يفرحُ المسلمون بفضلِ اللهِ عليهم في العشرِ، وشعيرةِ الأضحيةِ، ولقاءِ الأهلِ والأحبةِ، حيثُ يقولُ نبيُّنَا (صلّى اللهُ عليه وسلم): (أعظمُ الأيامِ عندَ اللهِ يومُ النحرِ، ثمّ يومُ القرِّ)؛ ويومُ القرِّ: هو اليومُ الثانِي الذي يلي يومَ النحرِ؛ لأنّ الناسَ يقرونَ فيهِ بمنَي بعدَ أنْ فرغوا مِن أعمالِ يومِ النحرِ.

ولتلك التضحيةِ العظيمةِ، ولذلك البرِّ النادرِ؛ رفعَ اللهُ تعالى للخليلِ إبراهيمَ (عليه السلام) الذكرَ الحسنَ، والثناءَ الجميلَ، وجعلَهُ أمةً وحدَهُ، حيثُ يقولُ الحقُّ سبحانه: إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ)، كما رفعَ الحقُّ سبحانه ذكرَ سيدِنَا إسماعيلَ (عليه السلام) في القرآنِ الكريمِ، حيثُ يقولُ سبحانه: {وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ ۚ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا * وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ، وصارتْ الأضحيةُ سنةَ أبينَا إبراهيمَ (عليه السلام)، وسنةَ نبيِّنَا عليه أزكَى الصلاةِ وأتمُّ التسليمِ، حيثُ يقولُ (صلّى اللهُ عليه وسلم) عن الأضحيةِ: (سنةُ أبيكُم إبراهيم).

خطبة عن عيد الاضحى

رسائل تهنئة عيد الاضحى 2023 رسمية

ولابد من جميع وافدي مقالاتنا من الاستمرار في قراءة بقية السطور التي توصلكم إلى هذه الرسائل أي المسجات حيث يمكن ارسالها عبر رسائل خاصة في التواصل الاجتماعي وأيضا على الهاتف وهي التالي .

أولا: بمناسبة قرب حلول عيد الاضحى كل عام ونحن من الله أقرب، كما أسال الله ان يجعلنا من عتقاءه من النار وان يعيد علينا رمضان اعوام عديدة ونحن بصحة.

ثانيا: تتقدم إليكم أسرة “الاسم” أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك، سائلين المولى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يعيده علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية باليمن والبركات، وأن يمن على أمتنا بالأمن والازدهار.

ثالثا: اقدم لكم جميعا اجمل التهاني بمناسبة حلول عيد الاضحى السعيد تقبل الله منا ومنكم الطاعات.

رسائل تهنئة عيد الاضحى للأصدقاء

كما ونواصل معكم في شرح هذه المقالة ، والان يمكنكم بكل سهولة تامة من التعرف على أجل رسائل تهنئة عيد الاضحى للأصدقاء وكل ما عليكم هو المتابعة .

أولا: أصدقائي، كل عام وانتم بخير بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

ثانيا: كم تمنيت العيد معكم، فالعيد لا يعتبر عيد الى برؤيتكم، وكل عام ونحن اقرب يا رفاق.

ثالثا: عيد أضحى مبارك صديقتي أعادة الله علينا وعليك بالخير والبركات، كل عام وانتِ بخير وفي أتم سعادة.

رابعا: بقلوب تملؤها المشاعر الصادقة كل عام وانتم بألف خير، ومبارك عليكم العيد وكل سنة وأنتم أصدقائي .

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول اقوى خطبة عن عيد الاضحى 2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم