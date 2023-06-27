الصحة السعودية: ارتفاع إصابات حالات الاجهاد الحراري بين الحجيج إلى 287

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس بين الحجيج.

وأضافت الصحة السعودية، في بيان لها، أن عدد حالات الاجاد الحراري وضربات الشمس وصل إلى 287 حالة.

ووصل وفود حجاج بيت الله الحرام، فجر اليوم، إلى جبل عرفة، لأداء ركن الحج الأعظم في مناسك الحج لعام 1444 هـ.

وفي مشهد مهيب وجمع راج رحمة ربه وابتغاء مرضاته في هذا اليوم المبارك، يقف الحجاج على جبل عرفة لأداء ركن الحج الأعظم.

ووفقًا للسلطات السعودية الرسمية فإن عدد الحجاج القادمين عبر المنافذ الدولية للمملكة بلغ أكثر من 1.6 مليون حاج، بينما توقعت وزارة الحج أن يصل العدد الإجمالي للحجاج هذا العام إلى نحو 2.3 مليون حاج، قادمين من نحو 160 دولة.