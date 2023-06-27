بالصور من إفطار الأهالي في الرحاب المباركة في المسجد الأقصى المبارك

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:24 م
27 يونيو 2023
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من إفطار الأهالي في الرحاب المباركة في المسجد الأقصى المباركالأقصى (1).jpeg
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