بالصور من إفطار الأهالي في الرحاب المباركة في المسجد الأقصى المبارك

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من إفطار الأهالي في الرحاب المباركة في المسجد الأقصى المبارك
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:24 م
27 يونيو 2023
من إفطار الأهالي في الرحاب المباركة في المسجد الأقصى المبارك
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