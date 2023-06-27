غزة والضفة.. موعد صلاة عيد الاضحى 2023 في مدن فلسطين

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في فلسطين، اليوم الثلاثاء 27-6-2023، عن موعد صلاه عيد الاضحى المبارك 2023 في مدن فلسطين.

وأكدت الوزارة، أن صلاة العيد تبدأ في تمام الساعة السادسة بالتوقيت المحلي.

وأوضح أن صلاة العيد تكون في العراء وهي في الأماكن العامة المعروفة او في الساحات بأمام المساجد.

موعد صلاة عيد الاضحى 2023 في فلسطين

أولا: في غزة قرابة الساعة 6:10 صباحًا.

ثانيا: في القدس قرابة الساعة 6:10 صباحًا.

ثالثا: في رام الله قرابة الساعة 6:10 صباحًا.

رابعا: في الرملة قرابة الساعة 6:10 صباحًا.

خامسا: في جنين قرابة الساعة 6:10 صباحًا.

سادسا: في نابلس قرابة الساعة 6:10 صباحًا.

سابعا: في يافا قرابة الساعة 6:10 صباحًا.

ثامنا: في الناصرة قرابة الساعة 6:10 صباحًا.

تاسعا: في حيفا قرابة الساعة 6:10 صباحًا.