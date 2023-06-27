موعد صلاة عيد الأضحى 1444-2023 في مصر- القاهرة- الجيزة 28 يونيو 2023 موعد صلاة عيد الأضحى 1444-2023 في مصر- القاهرة- الجيزة 28 يونيو 2023- يسأل الكثيرون في يوم عرفة 1444 عن موعد صلاة عيد الأضحى 1444-2023 في مصر- القاهرة- الجيزة 28 يونيو 2023،

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في مصر، القاهرة والجيزة والإسكندرية وجميع محافظات الجمهورية، حيث بات محل بحث على شبكة جوجل، خاصة مع قدوم وقفة وغداً أول أيام عيد الأضحى المبارك.

موعد صلاة عيد الأضحى 1444-2023 في مصر

ونحرص في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، على نشر موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2023 في مصر- القاهرة والجيزة والإسكندرية وجميع محافظات الجمهورية والذي يحل الأربعاء 28 يونيو 2023 وينتهى الأحد 2 يوليو 2023.

موعد صلاة عيد الأضحى في مصر- القاهرة- الجيزة 28 يونيو 2023

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في مدينة القاهرة الساعة 6:21 دقيقة صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في الجيزة الساعة 6.22 دقيقة صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في سانت كاترين 6.14 دقيقة صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في شرم الشيخ 6.14 دقيقة صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في المنصورة 6.18 دقيقة صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في شبين الكوم 6.21 دقيقة صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في كفر الشيخ 6.20 دقيقة صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في دمنهور 6.22 دقيقة صباحًا.

مواعيد صلاة عيد الأضحى 2023 في المحافظات:

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في بنها 6.21 دقيقة صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في طابا 6.08 دقيقة صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في الطور6.16 دقيقة صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في نويبع 6.10 دقيقة صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في حلايب 6.17 دقيقة صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في شلاتين 6.19 دقيقة صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في طنطا 6.20 دقيقة صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في الزقازيق6.19 دقيقة صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في الفيوم 6.25 دقيقة صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في قنا 6.24 دقيقة صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في كافة المحافظات :

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في مرسى مطروح 6.34 دقيقة صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في بني سويف 6.24 دقيقة صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في الإسماعيلية 6:16 دقيقة صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في الإسكندرية6.24 دقيقة صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في بورسعيد 6.14 دقيقة صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في السويس 6.16 دقيقة صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في العريش 6.08 دقيقة صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في أسيوط 6.28 دقيقة صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في سوهاج 6.28 دقيقة صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في المنيا 6.28 دقيقة صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في أسوان 6.28 دقيقة صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في أبوسمبل6.37 دقيقة صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في الغردقة 6:18 دقيقة صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في الخارجة 6:36 دقيقة صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في دمياط 6:16 دقيقة صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في السلوم 6:42 دقيقة صباحًا.