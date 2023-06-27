مفاجأة... ليفربول يقدم عرضاً خيالياً لضم مبابي

كشف أحد المقربين من ممثلي النجم الفرنسي كيليان مبابي عن مفاجأة مدوية تتعلق بمستقبله، في ظل الأنباء المتواترة التي تربطه بالرحيل خلال الميركاتو الصيفي الجاري عن باريس سان جيرمان.



وزعمت تقارير عدة أن مبابي أبلغ باريس سان جيرمان بأنه لن يفعل بند التمديد في عقده الذي ينتهي بختام الموسم المقبل.



وارتبط اسم مبابي بالانتقال لصفوف ريال مدريد، علما بأنه أبرم اتفاقا مع الميرنجي العام الماضي، قبل تجديد عقده مع باريس، ثم تجددت محاولات مغادرته إلى سانتياجو برنابيو هذا العام.

لكن ماركو كيرديمير وكيل اللاعبين الشهير التابع للفيفا، الذي تربطه علاقات جيدة مع ممثلي كيليان مبابي، كشف عن اهتمام نادي ليفربول بضم اللاعب.



وقال كيرديمير في تصريحات لراديو ماركا الإسباني: "ليفربول على استعداد لدفع 250 مليون يورو، بالإضافة إلى مكافأة لمبابي، من أجل الحصول على خدماته".



وأضاف: "ليفربول سينافس ريال مدريد على صفقة مبابي، والقرار الأخير سيحسمه اللاعب بنفسه".