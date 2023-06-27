الشيخ رائد صلاح يدعو للرباط بالمسجد الأقصى

دعا رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل الشيخ رائد صلاح، اليوم الثلاثاء، إلى الرباط في المسجد الأقصى خلال هذه الأيام، والحشد فيه بشكل كبير خلال عيد الأضحى المبارك.

ووجه الشيخ صلاح في تصريح له، التهنئة إلى الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية، بحلول عيد الأضحى.

وقال :" إن الشعب الفلسطيني يحتفل في هذه الأيام بقدوم بعيد الأضحى، داعيا لجعل المسجد الأقصى مكانا للمعايدة والالتقاء في العيد المبارك".

وتأتي هذه الدعوات في ظل استمرار اقتحامات المستوطنين للأقصى، بحماية من قوات الاحتلال التي فرضت إجراءات مشددة في محيط المسجد المبارك، على دخول المصلين، من القدس والداخل المحتل والتضييق عليهم.