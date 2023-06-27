رسائل تهنئة عيد الأضحى للاصدقاء-تهنئة عيد الأضحى قصيرة، مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك2023، يشهد محرك البحث قوقل عمليات بحث كثيرة تصل لمئات الألاف من قبل المسلمين بشكل يومي وخاصة الأيام الأخيرة من العشر من ذى الحجة، لذلك توجد الكثير من رسائل التهنئة بالعيد المتنوعة والمختلفة، سنرفقها لكم متابعين الكرام في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، والتي أصبحت عادة بين المسلمين خاصة عند حلول عيد الأضحى المبارك2023، والذي يوافق يوم الأربعاء المقبل 28/6/2023م، أول أيام عيد الأضحى المبارك، فتجد الكثيرين منهم يتسابق في ارسال التهانئ لبعضهم البعض، ويبحث الكثيرين منهم على أجمل تهاني عيد الأضحى المبارك2023م.

رسائل تهنئة عيد الأضحى 2023

وقبل أن نضع لكم متابعين الكرام رسائل التهنئة بعيد الأضحى المبارك2023م، سنرفق لكم افضل ادعية يوم عرفة والذي يصادف يوم غدٍ الثلاثاء، والذي يحاول المسلم طوال ساعاته التقرب من الله عزوجل في الطاعات والعبادات ومنها كثرة الدعاء، وادعية يوم عرفة ليست مخصصه ويستحب في يوم عرفة الدعاء بما يريد المسلم سواء كان دعاء لتحقيق حاجة أو دعاء لطلب حاجة أو دعاء بالشفاء أو دعاء للنفس وإصلاح النفس وغيرها من الادعية المستحب الدعاء بها في يوم عرفة، خير أيام الدنيا واحبها إلى الله عزوجل، افضل وقت دعاء يوم عرفه لغير الحاج- ادعية يوم عرفات لغير الحاج.

رسائل تهنئة عيد الأضحى اسلامية

اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي هزلي وجدي، وخطئي، وعمدي، وكل ذلك عندي. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي كما جاء في دعاء يوم عرفات عن النبي صلي الله عليه وسلم «اللهم إني أسالك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسالك العفو في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم يا من لا تضره الذنوب، ولا تنقصه المغفرة، اغفر لنا ما لا يضرك، وهب لنا ما لا ينقصك اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقة وجله، وأوله وآخره، علانيته وسره اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري، وبارك لي في رزق

رسائل تهنئة عيد الأضحى للاصدقاء

- عيد سعيد لجمال ودكم، وروعة حبكم، ولحظة السعادة بتواصلي معكم، كل عام وانتم بخير أحبتي الغاليين

-تقبل الله أعمالكم وبارك بأعماركم وزاد حسناتكم ورفع قدركم وحقق لكم ما كُنتم تتمنوه، عيد أضحى مبارك بأعمالٍ قُبلت، وذنوبٌ مُحيت، ودرجات رُفعت، كل عام وأنتم لله أقرب

-كل عام وانتم بألف خير وعيد أضحى مبارك، أدام الله أفراحكم وجعل عيدكم مودةً وغفران ذنوب

- عيد أضحى مُبارك يُبهج قلوبكم، ويؤنس صدوركم، وينور أرواحكم، دامت اعيادكم بالفرح أصدقائي وجعلكم الله ممن قُبلت أعمالهم ورُفعت أسمائهم.

- كل عام وأنتم سعداء أنقياء وأرواحكم غيوم بيضاء تحلق في سماء السعادة فتمطر علينا بغيث المحبة كل عيد، نهنئكم بعيد الأضحى ونبارك لكم قدومه أصدقائي.

- عيد مبارك يحملُ معه السعادة والفرح والسرور والدرر المنثورة لقلوبكم يا أصدقاء

طالع أيضا: اجمل رسائل تهنئة بعيد الاضحى المبارك

طالع أيضا: أحلى رسائل تهنئة بعيد الأضحى المبارك

تهنئة عيد الأضحى قصيرة

-بمشاعر تُلامس عنان السماء حباً و وداً واحتراماً وتقديراً، أهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك وكُل عام وانتم بألف خير

- أرواحكم عظيمة، في ذاتها راقية، في مبادئها سامية، وفي بسمتها جميلة، كل عيد أضحى وأنتم الأمل ونبض الحب وسعادة

-كل عام وانتم بألف خير بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، اسأل الله لكم يا أصدقائي أيامًا مليئة بالفرح والسعادة يا جزء لا يتجزأ من حياتي، عيد سعيد يتحقق فيه بإذن الله كل أحلامكم وأهدافكم

-أعاد الله عليكم عيد الأضحى بقمة الفرح وغاية السرور والبسكم الله ثوب الصحة والعافية

طالع أيضا: أجمل رسائل تهنئة بعيد الأضحى 2023-1444 لأولادي

طالع أيضا: أجمل رسائل تهنئة عيد الأضحى 2023

تهنئة عيد الأضحى رسمية بالاسم

-عطر الأيام أنتم، وعبق السعادة منكم، وفرحة العمر فيكم، وعيد الأضحى سعيد برؤيتكم، ولن يكتمل إلا بسماع اصواتكم، للأصدقاء الغالين، كل عام وأنتم الى الله أقرب

- عسى عيد الأضحى يعود عليكم دائماً بالرضا والبهجة والسرور، كل عام وانتم الاوفياء والمخلصين، عيدكم سعيد يا غالين على القلب.

-قد يكون العيد والفرح على هيئة أشخاص مثلكم أصدقائي، فأنتم من تصنعون الفرح وتزرعون الوفاء، وتسعدون القلب، عيد أضحى سعيد لقلوبكم وكل سنة ووجودكم قُربي أحب النعم

-عيد المحبة والوفاء والصحبة عيد المعاني الجميلة والصداقة الثابتة الى الأبد، كل عام وأنتم بخير أصدقائي الأعزاء

أجمل تهنئة عيد الأضحى المبارك

-أصدقائي الذين يشبهون السعادة في نظري أهنئكم بالعيد الأضحى وابارك لكم قدومه وأسأل الله أن يديم عليكم نعمة السعادة والصحة والعافية

-بالخير أتمنى لكم السعادة، وبالحب أتمنى لكم عيد اضحى سعيد، وكُل عام وانتم الأصدقاء الانقياء والغالين على القلوب

-كل عام وانتم بألف خير للأصدقاء الذين يقفون بجانبي بكل ظرف ومكان وزمان، أتمنى لكم عيداً مباركاً وأوقاتاً سعيدة برفقة من تحبون مليئة بالبهجة والمسرات

-خالدون انتم في قلوبنا ومكانتكم راسخة وكل عيد يأتي تكتمل فرحتنا بسماع أصواتكم وقرائة تهانيكم كل عام وأنتم لنا نعم الأصدقاء وعساكم طيبين

-رفاقي قلوبكم الطاهرة و نفوسكم الطيبة تجعلني أفخر بصحبتكم، جعل الله اعيادكم كلها حب وسعادة وكل عام وانتم بخير

-صديقتي غاليتي، أهنئك بقدوم عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعليكم باليمن والمسرات وكل عام وأنتِ بخير

-جمل الله حياتكم وبارك لكم في أعماركم نهنئكم أصدقائي بقدوم العيد الأضحى ونتمنى لكم دوام الصحة والسعادة والهناء

-كل سنة وكل صحابي بخير و سعادة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، الله يجعله عيد خير لقلبك، ويجعل لنا دعاء مقبول و ذنبا مغفور

طالع أيضا: أجمل رسائل تهنئة عيد الأضحى المبارك

تهنئة عيد الاضحى لصديقتي

-صديقتي الغالية، اسأل الله أن يجعل عيدكِ جميلاً مُضيئاً مروياً بالفرح مُظللاً بالسعادة، كل عيد أضحى وقلبكِ نقياً طاهراً وروحكِ مُتوهجةً بالبياض والرقة

-عيد سعيد يبتسمُ لقلبكِ يا صديقتي وفرح يزور جميع أيامكِ، كل عام وأنتِ النجمة المُضيئة بالحب والوفاء في عالمي

-كل عيد وأنتِ صديقتي كل عيد وأنتِ بقربي كل عيد وأنتِ جماله بنظري كل عيد وانتِ لي فرحة وحياة.

-أتمنى لكِ صديقتي عيد أضحى يُنبتُ بقلبكِ شجرٌ وظلال، ريحانٌ وعطر، فرح وسعادة، عساكِ من عواده وتقبل الله طاعتكِ.

-صديقتي بكِ يزداد جمال العيد، وبكي ينبض القلب، أنتِ صديقتي وحبيبتي وأختي، وأنتِ السعادة في كل عيد

-صديقتي الحبيبة، كل عام وانتِ عيدي ونور عيني وفرحة سنيني وبكي تعود أعيادي عليّ.

-صديقتي كل عيد وانتِ فرحاً ينبض يسار صدري، عيد أضحي مبارك غاليتي.

-صديقتي كل عام وانا لك نبض سعادة وكل عيد وإنا لك اخت تعشق وجودك عيد اضحى مبارك.

-عيد اضحى مبارك صديقتي وحبيبتي الغالية كل عام وانت وكل عائلتك بألف خير

-صديقتي بك يزداد جمال عيدي كل عام وانتِ بخير و عيد اضحى مبارك

-يا حلو عيدي وانت فيه كل عيد وانتِ معي كل عيد وانتِ عيدي كل عام وأنتِ صديقتي الدائمة والثابتة بقلبي عيد أضحى المبارك

-صديقتي في قربك كل أيامي أعياد، وانتِ فرحة العمر بالعيد كل عيد وأنتِ صديقتي وشقيقة روحي