بالصور الاحتلال يعتقل مقدسيين ويقتحم مخيم شعفاط

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 03:18 م
27 يونيو 2023
الاحتلال يعتقل مقدسيين ويقتحم مخيم شعفاط
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اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الثلاثاء27/6/2023م، مخيم شعفاط شرق مدينة القدس المحتلة.

وبحسب مصادر مقدسية، فإن قوات من جيش الاحتلال وما يسمى بـ"حرس الحدود" اقتحمت مخيم شعفاط بمدينة القدس المحتلة واطلقت عدداً من قنابل الصوت تجاه منازل المواطنين.

وفي بلدة الرام شمال المدينة، اعتقلت قوات الاحتلال شابين على مفترق البلدة واقتادتهما إلى جهة مجهولة.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تشن هجمة شرسة ضد مدن الضفة الغربية والقدس المحتلتين، حيث تقوم بتنفيذ اعتقالات لعشرات من الشبان تحت حجج واهية، بالإضافة لعمليات قتل واعدام ميداني للعديد من الشبان على حواجز جيش الاحتلال.

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