بايرن ميونخ يقدم عرضا لتوتنهام بشأن "هاري كين"

تقدم بايرن ميونخ بعرض رسمي، اليوم الثلاثاء، للتعاقد مع الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، خلال الميركاتو الصيفي.



وفقا لصحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، أرسل بايرن عرضا لتوتنهام بقيمة 60 مليون إسترليني وبعض المتغيرات.



وينتهي عقد هاري كين مع السبيرز بعد عام واحد، ويرفض اللاعب الإنجليزي كل عروض التجديد.



ويسعى بايرن بقيادة توماس توخيل، لضم مهاجم في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ويعد كين هدفه الرئيسي لدعم هذا المركز.



وكان من المنتظر أن ينتقل كين إلى مانشستر سيتي قبل عامين، لكن الصفقة تعرضت لرفض شديد من رئيس توتنهام، دانييل ليفي.



يذكر أن كين حظي أيضا هذا الصيف باهتمام تشيلسي ومانشستر يونايتد وريال مدريد