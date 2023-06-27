قبل عيد الأضحى.. خبيرة تغذية تحذر هذه الفئات من تناول اللحم الضأن

ساعات قليلة تفصلنا عن الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، الذي يقبل فيه معظم الأشخاص على تناول مختلف أنواع اللحوم الحمراء، مثل اللحم الضأن.

فئات ممنوعة من تناول اللحم الضأن

ورغم القيمة الغذائية العالية للحم الضأن ومذاقه اللذيذ، هناك فئات ممنوعة من تناوله، لاعتبارات مرضية، حسبما ذكرت الدكتورة مروة إبراهيم، أخصائية التغذية العلاجية.

1- مرضى القلب

وأوضحت مروة أن اللحم الضأن يحظر على مرضى القلب تناوله، ويرجع السبب إلى محتواه العالي من الدهون المشبعة، التي تتسبب في ارتفاع الكوليسترول الضار بالدم، ومن ثم الإصابة بانسداد الشرايين.

2- مرضى الجهاز الهضمي

وحذرت خبيرة التغذية الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الجهاز الهضمي، مثل مرضى القولون العصبي، من تناول اللحم الضأن، لأن الدهون المشبعة الموجودة به تشكل ضغطًا كبيرًا على المعدة والأمعاء، مما يسبب عسر الهضم والإمساك والانتفاخ.

3- مرضى الكلى

وأشارت إلى أن اللحم الضأن يحتوي على بروتينات أعلى من اللحم البقري، لذلك فهو من الأطعمة الممنوعة على مرضى الكلى، لأنهم يواجهون صعوبة كبيرة في طرد اليوريا، وهي المادة الناتجة عن عملية تكسير البروتين.

4- مرضى النقرس

وأوصت مروة مرضى النقرس بالابتعاد نهائيًا عن اللحم الضأن، لأنه يتسبب في ارتفاع مستويات حمض اليوريك بالدم، مما يؤدي إلى تفاقم الأعراض لديهم.

بينما الأشخاص الأصحاء، أكدت أن اللحم الضأن مفيد لصحتهم، بشرط تناوله باعتدال، موضحةً أنه يوفر للجسم عند استهلاك 100 جرام منه مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية، أبرزها:

- 216 سعرة حراري.

- 15 جرامًا من دهون.

- 70 ملليجرامًا من الصوديوم.

- 20 جرامًا من البروتين.

- 270 ملليجرام من البوتاسيوم.