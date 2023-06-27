"نيمار" يعلن موقفه من العروض السعودية

أشعل الدوري السعودي الجدل المثار بشأن انتقالات نجوم كرة القدم خلال الصيف الجاري.



استقطب الدوري السعودي عددا من النجوم مثل كريستيانو رونالدو، وكريم بنزيما، كاليدو كوليبالي وروبن نيفيز، وفي الطريق صفقات أخرى قوية.



إلا أن صحيفة "ليكيب"، أكدت أن نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان، لا يفضل الانتقال إلى السعودية، لأنه يستمتع بحياته في العاصمة الفرنسية.



وأضافت :" أيضا أن فرص بقاء نيمار حاليا أكثر من رحيله بعكس الحال في صيف العام الماضي 2022".



وأشارت إلى أن رغبة النجم البرازيلي أحبطت أيضا آمال نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في ضمه هذا الصيف، وذلك بعد مفاوضات مع مسؤولي باريس، في الشهر الماضي.



ولفتت الصحيفة الفرنسية إلى أن بقاء نيمار في سان جيرمان، تعززه عوامل أخرى مثل وصول المدرب الإسباني لويس إنريكي، وتلويح كيليان مبابي برغبته في الرحيل بنهاية عقده في صيف 2024.



يذكر أن صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، أكدت أن نيمار بات أحدث هدف للدوري السعودي، بعدما حصل اللاعب البرازيلي على عرض ضخم للانتقال إلى البطولة العربية.



ولم تكشف الصحيفة البريطانية عن اسم النادي أو قيمة العرض، لكنه جاء من صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي يملك أندية الاتحاد والأهلي والهلال والنصر.



يذكر أن عقد نيمار (31 عاما) ينتهي مع النادي الباريسي في صيف 2027.