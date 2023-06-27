خطيب عرفة: في اجتماع الكلمة يُنصر الحق ويغتاظ الأعداء وتُحبط مساعي الحاقدين والمتربصين

أكد الشيخ يوسف بن محمد بن سعيد خلال خطبة عرفة بمسجد نمرة، اليوم الثلاثاء 27-6-2023، أن في اجتماع الكلمة صلاح الدين والدنيا وتحقق المصالح وزوال المفاسد، وبه يحصل التعاون على البر والتقوى، وبه يُنصر الحق ويدحر الباطل، ويغتاظ الأعداء وتحبط مساعي الحاقدين والمتربصين.

وقال الشيخ بن سعيد: "اختلاف اللغات والألوان والأعراق ليس مبررًا للاختلاف والنزاع بل هو آية من آيات الله في الكون، وإن مما تتابعت النصوص على تأكيده الأمر بالاجتماع والمحبة والتآلف والنهي عن التنازع والتفرق والاختلاف".

ونصح الحجاج المسلمين بأن يتقوا الله تعالى بطاعته والتزام شرعه وحفظ حدوده ليكونوا من المصلحين الفائزين في الدنيا والآخرة.

وقال الشيخ بن سعيد: "إن من حفظ حدود الله عدم صرف شيء من العبادات لغير الله، فمن كان من أهل التوحيد كان من أهل الهداية، وكانت له النجاة والعاقبة الحميدة".

وأضاف: "أيها المؤمنون حجاج بيت الله الحرام لقد كان من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في الحج: "يا أيها الناس إن ربكم واحدٌ وإن أباكم واحدٌ ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى ألا بلغت، إن الله حرم بينكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا".