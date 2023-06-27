إصابة 3 مواطنين في اعتداءات للمستوطنين شمال غرب أريحا

أصيب 3 مواطنين بجروح ورضوض، صباح اليوم الثلاثاء 27-6-2023، في اعتداء مستوطنين على رعاة الأغنام في طريق المعرجات شمال غرب أريحا بالضفة المحتلة.

وذكر المشرف العام على منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو، وأحد سكانها، حسن مليحات، بأن مجموعة من المستوطنين لاحقت رعاة الأغنام في تجمع عرب المليحات بالمعرجات، وهاجمتهم تحت تهديد السلاح، وأجبرتهم على مغادرة المراعي، حيث أصيب في الاعتداء، المواطنين: جمال مليحات، وإبراهيم مليحات، والطفل عبد الحي مليحات ( 10 سنوات).

وأضاف مليحات: "إن المستوطنين احتجزوا قطيعاً من الأغنام وأنتشروا في المنطقة".