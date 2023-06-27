موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في القاهرة وكافة المحافظات بعد تحديد المعهد القومي ، يبحث المواطنون في مصر عن موعد صلاة عيد الأضحى 2023-1444 في القاهرة والمحافظات بعد تحديد المعهد القومي ، حيث أعلن بالأمس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك، غدا الاربعاء في القاهرة والمحافظات المصرية ، حيث ستكون صلاة عيد الأضحى للعام 2023 -1444 في القاهرة الساعة السادسة و21 دقيقة.

صلاة عيد الأضحى للعام 2023 -1444 في القاهرة

موعد صلاة عيد الاضحى كما كشف عنه المعهد القومي في باقي المحافظات حيث قالت أن سكان مدينتي طابا والعريش أول من يؤدي صلاة العيد في الساعة السادسة و8 دقائق، فيما ستكون السلوم آخر مدينة يؤدي سكانها صلاة العيد في الساعة السادسة و42 دقيقة.

*موعد صلاة عيد الأضحى في مدينتي طابا والعريش أول من يؤدي صلاة العيد في الساعة السادسة و8 دقائق

*موعد صلاة عيد الأضحى في الإسكندرية وبني سويف وقنا في الساعة السادسة و24 دقيقة

*موعد صلاة عيد الأضحى في بورسعيد وسانت كاترين وشرم الشيخ في السادسة و14 دقيقة.

*موعد صلاة عيد الأضحى في السويس والطور والإسماعيلية ودمياط في السادسة و16 دقيقة.

*موعد صلاة عيد الأضحى سكان دمنهور في الساعة السادسة و22 دقيقة.

*موعد صلاة عيد الأضحى في طنطا وكفر الشيخ في السادسة و20 دقيقة.

*موعد صلاة عيد الأضحى وفي المنصورة والغردقة في السادسة و18 دقيقة، والزقازيق وشلاتين في السادسة و19 دقيقة.

صلاة عيد الأضحى للعام 2023 -1444 في القاهرة والاسكندرية

*صلاة عيد الأضحى في مدينتي بنها وشبين الكوم في السادسة و21 دقيقة.

*موعد صلاة عيد الأضحى في الفيوم في الساعة السادسة و25 دقيقة.

*موعد صلاة عيد الأضحى في المنيا وأسيوط وسوهاج وأسوان في السادسة و28 دقيقة.

*موعد صلاة عيد الأضحى في أبوسمبل في السادسة و37 دقيقة.

*موعد صلاة عيد الأضحى في مرسى مطروح في السادسة و34 دقيقة.

موعد صلاة عيد الأضحى في مدينة الخارجة في السادسة و36 دقيقة.

*موعد صلاة عيد الاضحى في نويبع في السادسة و10 دقائق.

*موعد صلاة عيد الاضحى في حلايب في السادسة و17 دقيقة.