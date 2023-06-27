سفيرة السعودية في أمريكا: نريد أن نرى "إسرائيل" مزدهرة ولا نتحدث عن تطبيع ولكن "تكامل"

أكدت سفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، اليوم الثلاثاء 27-6-2023، أن "المملكة لديها سياسة وهي، أنها نؤمن بحل الدولتين، قائلةً: "نريد أن نشهد "إسرائيل" تعيش في ازدهار، نريد أن نرى فلسطين تعيش في ازدهار". بحسب قولها.

وأضافت آل سعود في مقابلة مع شبكة "NBC": "رؤية السعودية لـ2030 تدعو إلى شرق أوسط موحد ومتكامل ومزدهر، ونريد اقتصاداً مزدهراً في منطقة البحر الأحمر".

وتابعت: "نريد أن يزدهر الشركاء وجيراننا في إفريقيا، وهذا هو الهدف النهائي، لكن الحل يتوجب أن يأتي بسلام عادل وكرامة عيش لكلا الطرفين". على حد وصفها.

وأردفت آل سعود في حديثها حول تطبيع العلاقات مع "إسرائيل": "سأقول لكم، يتحدث الناس عن التطبيع، لا نقول تطبيع، ونتحدث عن شرق أوسط متكامل، شرق أوسط موحد يصبح كتلة مثل أوروبا، حيث لدينا جميعاً حقوق سيادية ودول ذات سيادة. ولدينا مصالح مشتركة. لذا فهذا ليس تطبيعاً". بحسب قولها.

ولفتت إلى أن التطبيع هو "أنك تبقى هناك وأنا أبقى هنا"، ولدينا نوع من التعايش، لكن على نحو منفصل. أما التكامل فيعني أن تتعاون شعوبنا، وأن تتعاون شركاتنا من أجل ازدهار شبابنا". بحسب قولها.

وأشارت آل سعود إلى أن بلادها تدعم مساعي الصين لإطلاق مباحثات بين الفلسطينيين و"الإسرائيليين"، مؤكدة على موقف السعودية من "عملية السلام" وتمسكها بحل الدولتين لإقامة دولة فلسطينية إلى جانب "إسرائيل".