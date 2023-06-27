موعد صلاة عيد الأضحى في فلسطين 1444- صلاة العيد في غزة الساعة كم، ساعات قلائل ويحل علينا عيد الأضحى المبارك 1444/ 2023 رسمياً، إذ يكثف المسلمون استعداداتهم لاستقبال عيد الأضحى المبارك بما يليق به، إذ تذبح الأضاحي وتؤدى السنن، وتُردد تكبيرات العيد احياء لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما يهتم معظم المسلمون لأداء صلاة العيد سواء في المساجد أو في العراء احياء لسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لذلك يبحث الملايين من المسلمين في العالم عامة وفي فلسطين على وجه الخصوص عن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في فلسطين غزة والقدس

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في فلسطين غزة والقدس، في فلسطين لا يكاد يخلو بيت فلسطيني مسلم من مشاركة أفراد منه في ترديد تكبيرات العيد وصلاة العيد في المساجد أو في العراء فهم ينتظرون هذه الطقوس من عام إلى الآخر لكي يؤدوا تلك السنن احياء لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبهذا الصدد ينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، موعد صلاة عيد الأضحى في فلسطين 1444- صلاة العيد في غزة الساعة كم.

توقيت صلاة عيد الأضحى في غزة والقدس 2023

توقيت صلاة عيد الأضحى في غزة والقدس 2023، أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين عن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في الأراضي الفلسطينية لعام 1444 هجري، إذ قال إن صلاة العيد تؤدى في تمام الساعة السادسة والـ 10 دقائق من صباح يوم 28 يونيو 2023، وهو يوافق أول أيام عيد الأضحى المبارك 2023، موعد صلاة عيد الأضحى في فلسطين 1444- صلاة العيد في غزة الساعة كم.

موعد صلاة العيد 1444 في فلسطين

موعد صلاة العيد 1444 في فلسطين، وفي هذه المقالة انتهى فريق العمل من نشر مقالة تخصصت في الحديث عن موعد صلاة العيد في فلسطين وفق ما ورد عن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، خاصة وأنها تصدرت محركات البحث الشهيرة المختلفة، وكل عام وأنتم بألف خير، موعد صلاة عيد الأضحى في فلسطين 1444- صلاة العيد في غزة الساعة كم.